Reginaldo Lopes pede apreensão de ônibus de invasores golpistas ao STF

247 - O líder do PT na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes (MG), pediu ao STF que determine a apreensão de todos os ônibus utilizados pelos terroristas bolsonaristas para se locomoverem a Brasília a fim de invadirem as sedes dos Três Poderes neste domingo (8), informa a coluna do Igor Gadelha no portal Metrópoles.

O pedido, que também foi assinado pelo futuro líder do partido na Casa, Zeca Dirceu (PR), calcula que mais de 100 ônibus foram utilizados pelos invasores da capital federal. Além de requerer a apreensão dos veículos, os petistas também pedem a prisão em flagrante dos terroristas envolvidos nas invasões.

>>> Documento da SSP-DF expedido 2 dias antes de atos terroristas mostra que PM negligenciou orientações para conter extremistas

“Todos precisam ser identificados e indiciados por crimes antidemocráticos, destruição do patrimônio público, etc. , imediatamente”, disse Reginaldo Lopes à coluna do Igor Gadelha.

