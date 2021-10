“Regulamentação da mídia é tema do Congresso Nacional”, diz Lula

Em entrevista coletiva, ex-presidente Lula disse que a questão dos meios de comunicação não deveria gerar polêmica, mas ressaltou que o tema é do Congresso, e não do Executivo. Assista à transmissão pela TV 247 edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em coletiva de imprensa, nesta sexta-feira (8), que a regulamentação da mídia é um tema a ser discutido no seu governo, caso seja eleito, porém, de acordo com o petista, o Congresso Nacional deverá decidir sobre o assunto e não o Poder Executivo.

"Regulamentação é tema do Congresso Nacional. Falam que é censura, eu acho engraçado. O cara mais censurado do Brasil está falando com vocês. Se fosse uma tese sobre minha censura seria possível ganhar um Prêmio Nobel de Jornalismo. Ninguém é mais censurado que eu nesse país", disse o ex-presidente.

"Em algum momento a sociedade, os partidos vão discutir. Isso não é coisa do presidente da República, é da sociedade. Não aceito a ideia de que o único controle admissível é o controle remoto", disse.

PUBLICIDADE

O ex-presidente comentou a sua condenação sem provas pela Lava Jato e depois derrubada pelo Supremo Tribunal Federla. De acordo com o petista, "induziram a imprensa a esse erro histórico". "Só esperava que a imprensa pudesse reconhecer que foi enganada pela Lava Jato, induzida a mentiras de Moro".

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE