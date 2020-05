Rejeição a Bolsonaro aumenta para 44%, diz pesquisa

247 - Levantamento realizado pelo DataPoder360 apontou que a desaprovação de Jair Bolsonaro aumentou de 39% para 44% em apenas 15 dias. De acordo com 28% dos eleitores, a administração dele é ótima ou boa. Outros 23% responderam que é regular.

Sobre o impeachment de Bolsonaro, 36% dos entrevistados são favoráveis ao afastamento, contra 34% da última pesquisa, ficando na margem de erro.

Os dados também mostraram que, para 47%, as acusações do ex-ministro Sérgio Moro sobre tentativa de interferência na Polícia Federal, não são suficientes para retirar Bolsonaro do cargo são 47%. Há duas semanas, eram 52%.

A pesquisa foi feita de 25 a 27 de maio de 2020, com 2.500 entrevistas em 544 cidades nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

