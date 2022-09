Rejeição de Bolsonaro pode catapultar voto útil em Lula

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro e seu alto índice de rejeição são hoje os maiores catalisadores de voto útil no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no 1º turno, diz reportagem do jornal Folha de S. Paulo. A consolidação desses números acima do patamar de 50% apressou a decisão do eleitor de interromper seu governo, diz o jornal.

Na reta final da campanha, Bolsonaro está tendo que lidar com eleitores mais críticos e resistentes às investidas do chefe do Executivo de tentar relativizar fatos negativos produzidos por ele.

>>> Rejeição de Bolsonaro aumenta 2 pontos e vai a 53%

Nas últimas semanas, Bolsonaro tem ajustado o tom de algumas declarações e evitado gestos mais agressivos, capazes de aumentar sua rejeição. No entanto, segundo a reportagem, o perfil mais comedido “enfraquece a imagem que ele cultivou ao longo dos anos para ocupar o noticiário, viralizar nas redes e agitar a arena política”, diz trecho da reportagem.

As últimas pesquisas sugerem que a oposição a Bolsonaro cria uma brecha para o voto útil, fazendo dele o maior cabo eleitoral de Lula.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.