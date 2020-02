Relator do golpe de 2016, Anastasia comunica saída do PSDB

247 - O senador Antonio Anastasia (MG), relator do golpe de 2016 contra a presidente Dilma Rousseff, comunicou nesta sexta-feira (7) ao presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, que vai sair do partido.

A informação foi publicada pelo site Congresso em Foco, que afirma ter confirmado com assessores da sigla.

"O mineiro vai se filiar ao PSD. O anúncio formal será na quarta-feira (12) na sede da liderança do PSD no Senado. Na terça-feira (13) haverá um almoço de recepção na sede da sigla em Brasília com toda a bancada pessedista do Congresso", informa a reportagem.

Aliados do congressista em Minas Gerais alegaram ao Congresso em Foco “desgaste interno” para a decisão ter sido tomada.