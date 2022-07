Renan Calheiros comenta grosseria de Bolsonaro com presidente de Portugal: birra ou pirraça?

Em mais uma gafe internacional, Bolsonaro se recusou a almoçar com o chefe do Executivo português após saber que ele teria um encontro com Lula edit

247- Após Bolsonaro se recusar a almoçar com Marcelo Rebelo, presidente de Portugal, ao saber que o português teria um encontro com Lula, o senador Renan Calheiros questionou os motivos que levaram o chefe do executivo a cometer tal grosseria.

“Bolsonaro cancela reunião com o presidente de Portugal porque ele agendou encontro com @LulaOficial. Birra ou pirraça? Em Bolsonaro cabem os dois, mas o nome certo é falta de educação. O presidente Marcelo Rebelo foi sóbrio: ‘Amizade deve ser entre povos, não entre presidentes’”, disse Renan.

"Bolsonaro cancela reunião com o presidente de Portugal porque ele agendou encontro com @LulaOficial. Birra ou pirraça? Em Bolsonaro cabem os dois, mas o nome certo é falta de educação. O presidente Marcelo Rebelo foi sóbrio: "Amizade deve ser entre povos, não entre presidentes". pic.twitter.com/gZOIuVz1sx

O ex-presidente Lula se encontrou neste domingo (3) com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, em São Paulo. A reunião aconteceu no Jardim Paulista, na residência oficial do cônsul-geral de Portugal em São Paulo, Paulo Nascimento. O diplomata Celso Amorim, que foi ministro das Relações Exteriores de Lula, estava presente no evento.

O encontro de Lula com o presidente português foi motivo da ira de Jair Bolsonaro, que desmarcou encontro com o chefe do executivo português ao saber da conversa com o petista.

