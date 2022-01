Renan diz que Moro é um robô obsoleto e qualquer dia será 'desativado por seus donos nos EUA'

Apoie o 247

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) disse nesta quarta-feira (19), em sua conta no Twitter, que o ex-juiz parcial e suspeito Sergio Moro é uma marionete manipulada pelos EUA, que a qualuqer momento pode ser desativado. “Um robô de primeira geração que não passou por adaptações”.

Para o senador, o ex-juiz é uma cria CIA, oco e sem emoção, criado com o único objetivo de destruir a Petrobras, desmoralizar a política brasileira e dissolver a economia do país com a extinção de 4,4 milhões de empregos, segundo o Dieese.

“Sergio Moro é um robô de primeira geração, sem capacidade de aprender. Foi criado para a Lava Jato e não passou por adaptações para nenhuma nova função. Além disso, não tem sentimento nem emoção, é oco. Qualquer dia será desativado por seus donos nos EUA porque ficou imprestável”.

