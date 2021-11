Renan diz que PEC dos Precatórios é “escândalo histórico” e exalta decisão de Rosa Weber

Para o senador Renan Calheiros (MDB-AL), a decisão liminar da ministra do STF de suspender o pagamento do orçamento secreto “vem em boa hora para enterrar a PEC e zerar o jogo” edit

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) chamou de “escândalo histórico” a votação da Câmara dos Deputados que aprovou em primeiro turno a PEC dos Precatórios, com a qual Jair Bolsonaro pretende garantir sua reeleição em 2022.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), teria prometido pagar R$ 15 milhões para cada voto dos parlamentares a favor da proposta, segundo denúncia do deputado Celso Maldaner (MDB-SC) .

“No discurso de encerramento da CPI da Covid, alertei para o atentado perpetrado com o calote dos precatórios e o orçamento secreto”, lembrou Renan no Twitter, elogiando em seguida a decisão liminar da ministra do STF Rosa Weber que suspende o pagamento do chamado orçamento secreto.

“A Câmara dos Deputados está se metendo em um escândalo histórico. A decisão da ministra Rosa Weber vem em boa hora para enterrar a PEC e zerar o jogo”, completou.

