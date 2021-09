Renan teme que trabalho da CPI acabe morrendo em gaveta da Câmara ou da PGR

Apoie o 247

247 - O colunista do portal UOL Josias de Souza afirmou que o relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), teme que o investigação feita pela Comissão acabe morrendo no fundo de uma gaveta da Câmara dos Deputados ou da PGR (Procuradoria Geral da República), visto que atualmente os líderes dessas duas instituições, Arthur Lira e Augusto Aras, respectivamente, definem se o relatório final abrirá algum processo de impeachment ou não.

"A mera preocupação do Renan com esses superpoderes atribuídos ao Lira e ao Augusto Aras revela o receio da Cúpula da CPI de que o trabalho da Comissão, toda essa investigação parlamentar feita no Senado, acabe morrendo no fundo de uma gaveta: seja a gaveta da presidência da Câmara, seja a gaveta do procurador-geral", disse Josias.

A opinião de Josias ocorre após Renan Calheiros ter acionado o criminalista Antonio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, para apresentar propostas de mudanças legislativas para o relatório final da CPI e que teriam o intuito de tirar os "poderes imperiais" do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do procurador-geral da República, Augusto Aras.

