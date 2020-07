Reprovação do governo Bolsonaro chega a 47%, diz pesquisa

Pesquisa DataPoder360 apontou que a desaprovação do governo Jair Bolsonaro supera em sete pontos percentuais a sua aprovação, que é de 40%. No desempenho pessoal, ele tem 46% de rejeição edit

247 - Pesquisa DataPoder360 apontou que o governo Jair Bolsonaro tem 47% de desaprovação, percentual superior ao da aprovação (40%). A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

Há 15 dias, segundo o último levantamento, a gestão tinha 49% de reprovação e 41% de aprovação.

Levando em conta o rendimento dos entrevistados, a taxa de aprovação mais alta é no grupo dos desempregados e sem renda fixa (49%) - são as pessoas que recebem o auxílio emergencial.

Há 15 dias, a aprovação dentro desse grupo era de 44%. A alta de quatro pontos percentuais foi consequência da prorrogação do benefício por mais 2 meses.

A desaprovação é maior entre os que recebem de 5 a 10 salários mínimos (69%).

No desempenho pessoal, com as opções de ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, a avaliação positiva de Bolsonaro é a mesma de 15 dias atrás: 29%.

Também continuou em 20% o percentual de pessoas que consideram a atuação dele regular.

A rejeição (“ruim” ou “péssimo”) passou de 48%, há 15 dias, para 46%.

A pesquisa foi realizada de 6 a 8 de julho de 2020. Foram 2.500 entrevistas em 512 municípios nas 27 unidades da Federação.

