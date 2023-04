Resistência de Lira a Renan Calheiros leva Planalto a sondar Eduardo Braga para relatar CMPI do 8 de janeiro

Apoie o 247

247 - O Palácio do Planalto já está buscando uma alternativa para a indicação do senador Renan Calheiros (MDB-AL) para a relatoria da CPI do Terrorismo Bolsonarista, devido à resistência do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), informa o jornal O Globo.

Vale lembrar que Lira é adversário político de Calheiros em Alagoas.

>>> Arthur Maia diz que seu nome é cotado para presidir CPMI dos atos golpistas

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) está sendo cogitado para a função, mas ele parece estar resistindo à ideia de fazer parte da comissão. Seus interlocutores, inclusive, avaliam que ele seria mais útil na articulação do governo nos bastidores.

Embora algumas siglas já tenham anunciado suas escolhas para a CPI, outros partidos só decidirão os nomes que indicarão na semana que vem, quando a CPI será instalada.

O governo tem influência sobre dois blocos partidários que podem indicar 12 senadores, mas o número pode ser menor dependendo das escolhas dos líderes, já que algumas siglas têm divisões internas. O União Brasil do Senado, por exemplo, está num bloco governista, mas abriga nomes de oposição, e a sigla tem direito a duas indicações que só serão definidas após o feriado de 1º de maio. O Republicanos na Câmara também enfrenta um cenário semelhante.

