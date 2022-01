"Respeitem Dilma": o significado da foto dos ex-presidentes Lula e Dilma, segundo Cynara Menezes

Apoie o 247

247 – A jornalista Cynara Menezes, que edita o blog Socilista Morena, traduziu o significado da foto feita ontem por Ricardo Stuckert, durante o encontro entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera as pesquisas e pode vencer em primeiro turno, e Dilma Rousseff, vítima do golpe de estado de 2016, que teve como objetivo retirar direitos dos trabalhadores e transferir a renda do pré-sal do povo brasileiro para os acionistas privados (sobretudo internacionais) da Petrobrás. "Respeitem Dilma". Esta é a mensagem. Confira:

eu entendo que tenha gente no PT que possa ter críticas a dilma. mas quem expõe isso publicamente depois de ela ter sofrido um golpe, e ainda por cima neste momento, para mim é COVARDE.

luiz inácio está mandando o recado: RESPEITEM DILMA pic.twitter.com/DdaAhoS6Qv — cynara menezes (@cynaramenezes) January 14, 2022

