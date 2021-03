'Retorno de Lula ao jogo político muda o jogo sucessório e centro precisa ter juízo', diz João Doria

“É uma situação completamente diferente do que a que tínhamos até agora”, afirmou o governador de São Paulo, João Doria sobre a anulação das sentenças contra o ex-presidente Lula e o seu consequente retorno à cena política edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que a anulação das sentenças contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o seu consequente retorno à cena política “muda o jogo sucessório, muda a geografia eleitoral". “É uma situação completamente diferente do que a que tínhamos até agora”, disse Doria, de acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo.

Segundo o governador tucano, a mudança no cenário político deixa claro “dois campos adversos de polarização: a extrema esquerda e a extrema direita. Eles vão canalizar os sentimentos pró-Lula e pró-Jair Bolsonaro”.

Doria avalia que Lula e Bolsonaro terão “cerca de 30% dos votos [na eleição presidencial de 2022]”, cada um. Os demais 40% estariam dispostos a votar em um candidato do centro. "Se o centro democrático tiver juízo e bom senso, trabalhará para, em primeiro lugar, construir uma proposta para o Brasil”.

Para ele, o centro precisa "identificar um candidato que seja competitivo, que possa disputar com duas personalidades [Lula e Bolsonaro] com forte densidade política e eleitoral. Um deles é presidente. O outro ocupou duas vezes o mesmo cargo. Não é pouco".

