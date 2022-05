Réu por prejuízos da Lava Jato ao País, Moro diz que disputará vaga ao Senado por SP

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-juiz parcial e réu por prejuízos causados pela Lava Jato, Sergio Moro, confirmou nesta quarta-feira, 25, que é pré-candidato ao Senado pelo União Brasil em São Paulo.

“Eu estou no União Brasil construindo o meu espaço. Hoje, sou pré-candidato ao Senado aqui em São Paulo”, disse Moro em entrevista à CNN Brasil.

“Claro que vai depender de eu tomar uma decisão definitiva quanto a isso [candidatura], e o próprio partido. Mas, em princípio, a posição é essa. Onde eu estiver, eu vou ser sempre o mesmo”, completou Moro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Moro virou réu em uma ação popular que pede o ressarcimento aos cofres públicos pelos danos causados à economia brasileira pela Lava Jato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Moro busca apoio evangélico

Segundo o jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, Moro vai focar em encontros com evangélicos nas próximas semanas. Com o apoio do segmento, Moro quer mostrar ao União que tem potencial de crescer nas pesquisas e se eleger ao Senado. A sigla prefere que o ex-juiz suspeito se candidate a uma vaga na Câmara dos Deputados por acreditar que ele seja um puxador de votos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE