Reunião com Lula sela Simone Tebet no Planejamento

247 - A reunião entre o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Simone Tebet (MDB) nesta terça-feira (27) confirmou o nome da senadora como futura ministra do Planejamento, pondo fim ao vai-e-vem político da senadora, que foi cotada para assumir diversas pastas.

Até quinta-feira (29), Lula deve anunciar os 16 ministros restantes de seu governo, incluindo Tebet. A expectativa é de que, ao todo, o MDB conte com três ministérios na futura administração.

O Planejamento, segundo o organograma apresentado pela equipe de transição a Tebet, está previsto para participar do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) e do comitê gestor. A coordenação, contudo, permanecerá com a Casa Civil. A pasta não será responsável pelos bancos públicos, como teria preferido Tebet.

