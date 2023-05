Reunião de líderes da Câmara termina sem definição sobre votação do PL 2630

Apoie o 247

247 - Líderes da Câmara dos Deputados não chegaram a um acordo durante reunião nesta terça-feira (2) sobre a votação do PL 2630, conhecido como PL das fake news. Com isso, a data da votação do texto segue sem definição. A informação é do portal Metrópoles.

Diversos partidos e bancadas se posicionaram contra a votação do PL. Novo, PL, PSDB, Cidadania e Republicanos fecharam questão contra a proposta em meio à pressão das big techs e preocupações sobre liberdade de expressão. São necessários 257 votos para que o texto avance para o Senado Federal.

Após a aprovação do regime de urgência na semana passada, a expectativa era de que o PL 2630 fosse votado nesta terça.

O líder do governo na Casa, José Guimarães (PT-CE), defendeu que o texto seja votado nesta terça, mesmo que seja derrotado no plenário. Segundo ele, a matéria tem apoio suficiente para ser aprovada.

“Nós temos uma parte liderada pelo partido do PL, que vai votar contra o texto. Por mais concessão que tenha sido feito pelo relator da matéria, e eu testemunhei todas as concessões que ele fez para buscar construir com a unidade, não deu, porque tem um problema ideológico. A maioria dos líderes se posicionaram independente da quantidade de voto para votar a matéria. A minha opinião é que nós temos que votar”, afirmou Guimarães, conforme o Metrópoles.

O relator do PL, Orlando Silva (PCdoB-SP), confirmou que a votação segue indefinida e sem previsões para que haja alterações no texto apresentado na última quinta-feira (27). Ele disse ainda que a decisão final sobre a votação do projeto nesta terça será anunciada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

"Houve consulta aos partidos. A maioria dos partidos, dos que falaram – estavam quase todos presentes -, sinalirazam uma condição majoritária favorável a votar hoje. Mas vai ser feita uma conversa. Até o final da tarde o presidente Arthur Lira vai consolidar uma posição e decidir se vota no dia de hoje", disse.

