Reunião fechada: Fux almoça com o comandante do Exército nesta quarta

Metrópoles - Pouco mais de um mês após o turbulento 7 de Setembro, que causou aflição sobre uma possível ruptura institucional, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, vai almoçar com o comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. O encontro está marcado para esta quarta-feira (13/10) e será fechado.

A reunião consta na agenda oficial de Fux. De acordo com a assessoria do ministro, ele irá até o Quartel-General do Exército para “conhecer as instalações e almoçar”. O assunto do encontro, no entanto, não foi revelado.

No feriado de 7 de Setembro, o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), proferiu ameaças contra o Supremo e seus ministros – mais especificamente Alexandre de Moraes. Na mesma semana, ele acabou recuando e pediu pela “harmonia entre os Poderes”.

Leia a íntegra no Metrópoles.

