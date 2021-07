Reunião no Planalto com militares e Bolsonaro tem vídeo sobre o 3J e “perigo do comunismo” no país como tema (vídeos)

Reunião-almoço no Palácio do Planalto na terça-feira, véspera da nota das Forças Armadas contendo ameaças ao Congresso Nacional, com ministros militares e civis teve no cardápio vídeos do 3J e discursos sobre “perigo comunista” edit

247 - Um dia antes de assinar uma nota com fortes críticas contra o senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da Comissão Parlamentar (CPI) da Covid, os comandantes das Forças Armadas participaram de uma reunião-almoço no Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro. A cúpula do governo estava no encontro, com a presença de ministros civis e outras autoridades, cerca de 50 pessoas. No encontro, terça-feira (6) foram projetados vídeos sobre o 3J (veja abaixo) e houve discursos sobre a “ameaça comunista” ao país, segundo o jornalista Renato Souza , do Correio Braziliense.

A pauta da reunião era balanço dos 30 meses de governo. Mas foi bem além e tratou de protestos pelo país que miraram o presidente Jair Bolsonaro no fim de semana e os riscos de o número de manifestantes nas ruas aumentar e pressionar o Congresso.

Além de ministros como Braga Netto, da Defesa; André Mendonça, advogado-geral da União; e Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional; estavam presentes o comandante do Exército, general Paulo Sérgio; da Marinha, Almir Santos; e da Força Aérea, Carlos Baptista Júnior; e integrantes da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Os vídeos projetados serviram de mote para a crítica aos protestos e ressaltaram a presença de símbolos de organizações comunistas nos atos. O texto descrito pelo narrador dos vídeos fazia referência a uma suposta tentativa de instalar o comunismo no país, remetendo a alegações usadas para instaurar o golpe militar de 1964.

Um dos vídeos é de um militante bolsonarista que se infiltrou nas manifestações que ocorreram na Avenida Paulista. Dizendo-se “ex-militante da União da Juventude Socialista (UJS)”, o homem filmou os protestos, bandeiras de partidos e acusou os participantes de vestirem verde e amarelo e portarem a Bandeira do Brasil para descaracterizar símbolos usados em atos pró-Bolsonaro.

Em uma das imagens publicadas no Flickr do Palácio do Planalto , que está na foto desta reportagem, é possível ver um trecho do vídeo sendo reproduzido no telão (veja outra foto abaixo). De acordo com fontes no governo, a reunião ministerial foi precedida de encontros menores e conversas particulares com o presidente.

Detalhe de foto com projeção de vídeo em reunião no Planalto (Photo: Flickr Planalto) Flickr Planalto

