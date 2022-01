Reunião para discutir aliança entre PSB e PDT deve acontecer após o dia 15 de janeiro

Discussões entre os dois partidos foram iniciadas após as negociações entre o PSB e o PT com o objetivo de formar uma federação terem sido paralisadas edit

247 - A reunião entre os presidentes do PDT, Carlos Lupi, e do PSB, Carlos Siqueira, para discutir a possibilidade de uma aliança visando a eleição presidencial deste ano deverá ser realizada após o dia 15 de janeiro, quando terminam as férias do presidente da legenda socialista, informa o jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles.

As discussões entre os dois partidos foram iniciadas após as tratativas entre o PSB e o PT visando formar uma federação terem sido paralisadas. O PDT lançou o nome do ex-ministro Ciro Gomes para disputar o pleito presidencial, enquanto o PT deverá lançar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

As negociações entre a legenda socialista e o PT esbarraram na intransigência do PSB em relação aos palanques estaduais, especialmente São Paulo. Ali, o PSB pretende lançar o vice-governador, Márcio França, como candidato ao governo paulista a despeito do petista Fernando Haddad estar melhor posicionado nas pesquisas de intenção de voto.

