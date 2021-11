Revelações de Sara Winter: Paulo Teixeira diz que STF deve investigar Augusto Heleno por atos antidemocráticos

Bolsonarista arrependida, a ex-chefe do Acampamento dos 300 diz que foi orientada pelo ministro do Gabinete de Segurança Institucional a concentrar ataques à corte suprema edit

247 - O deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) defendeu a inclusão do general Augusto Heleno entre os investigados pelos atos antidemocráticos, no inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal e que está a cargo de Alexandre de Moraes.

"Sara Winter revelou que o General Heleno foi quem a estimulou a ir para cima do STF. Ele tem que ser investigado nos atos anti-democráticos", afirmou, em postagem no Twitter.

Em entrevista à IstoÉ, Sara Winter acusou o general, que é ministro responsável pelo Gabinete de Segurança Institucional, de orientar os manifestantes bolsonaristas.

“Ele pediu para deixar de bater na imprensa e no Maia (Rodrigo Maia, então presidente da Câmara dos Deputados), e redirecionar todos os esforços contra o STF”.

Em 2020, quando Sara Winter comandava um grupo de militantes chamado "Acampamento dos 300" em Brasília, houve um ataque de fogos de artifício ao Supremo Tribunal Federal.

