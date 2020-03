Revoltado, Bolsonaro avalia telefonar para Xi Jinping

Jair Bolsonaro ficou revoltado com a postagem do seu filho e deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que deflagrou a crise diplomática com a China e pretende ligar para o presidente Xi Jinping edit

247 - Jair Bolsonaro ficou revoltado com a postagem do seu filho e deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que deflagrou a crise diplomática com a China. Em conversa com auxiliares, o ocupante do Planalto afirmou que está avaliando telefonar para Xi Jinping para pôr fim à crise. A informação foi publicada pela coluna de Lauro Jardim.

O parlamentar havia acusado o governo chinês de esconder informações sobre a pandemia. E embaixada chinesa no Brasil disse que o parlamentar é uma “pessoa sem visão internacional nem senso comum, sem conhecer a China e o mundo”. “Aconselhamos que não corra para ser o porta-voz dos EUA no Brasil ou vai tropeçar feio”, escreveu o embaixador.