Rodrigo Maia: Dallagnol deixou claro que a Lava Jato é um movimento político

Em live do Grupo Prerrogativas transmitida na TV 247, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que o procurador Deltan Dallagnol "deixou claro" que a Lava Jato "é um movimento político". "Tem alguns ambientes no nosso País que acham que estão acima de Deus", criticou o parlamentar edit

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), destacou que o procurador Deltan Dallagnol deixou claro que a Operação Lava Jato é um movimento político. "Deltan deixou claro que é um movimento político porque ele disse que as ações contra a Lava Jato são para prejudicar a candidatura de Moro em 2022", disse Maia em live do Grupo Prerrogativas transmitida na TV 247.

"Tem alguns ambientes no nosso País que acham que estão acima de Deus. Quer dizer: todos podem ser fiscalizados, menos alguns. Nosso Conselho nacional do Ministério Público precisa começar a funcionar, a punir. A constituição do CNMP, como está montado, tem gerado mais impunidade do que qualquer outra coisa", acrescentou.

O parlamentar fez referência à declaração de Dallagnol, após o procurador afirmar que, "com o desembarque do ex-ministro Sergio Moro da parte da Justiça, passou a interessar ao governo e aos seus aliados a desconstrução do ex-ministro Sergio Moro e da Lava Jato, de que ele é símbolo, pelo receio de que ele venha eventualmente a concorrer em 2022".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.