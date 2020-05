Rodrigo Maia fala em impor ordem democrática a bolsonaristas após agressão a jornalistas

247 - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, condenou os ataques que bolsonaristas promoveram durante o fim de semana contra profissionais da comunicação e saúde. Segundo ele, “cabe às instituições democráticas impor a ordem legal a esse grupo que confunde fazer política com tocar o terror”.

No sábado, um bolsonarista atacou um grupo de enfermeiras que protestava em Brasília por melhores condições de trabalho.

Durante o conflito entre bolsonaristas e defensores de Sergio Moro, também no sábado, os apoiadores do ocupante do Planalto agrediram profissionais de comunicação que encontravam-se na porta Polícia Federal, em Curitiba, para cobrir o depoimento do ex-juiz.

Nesta manhã, durante o ato de bolsonaristas em apoio ao ocupante do Planalto e pelo fim da quarentena, profissionais do jornal Estado de S.Paulo, Folha de S.Paulo e Rede Globo foram espancados e tiveram que ser escoltados pela polícia.

Ontem enfermeiras ameaçadas. Hoje jornalistas agredidos. Amanhã qualquer um que se opõe à visão de mundo deles. Cabe às instituições democráticas impor a ordem legal a esse grupo que confunde fazer política com tocar o terror. — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) May 3, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.