Rodrigo Maia pede diálogo, no momento em que Bolsonaro chama protesto contra o Congresso

247 - Um dia depois de Jair Bolsonaro convocar a população às ruas no dia 15 de março, manifestações que pedem o fechamento do Congresso e do STF, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pediu diálogo pela redes sociais e alertou sobre a crise internacional.

“O cenário internacional exige seriedade e diálogo das lideranças do País. A situação da economia mundial se deteriora rapidamente. O Brasil não vai escapar de sofrer as consequências dessa piora global. É preciso agir já com medidas emergenciais”, postou Maia no Twitter.

“O Congresso está pronto para avançar com as reformas necessárias capazes de reestabelecer a confiança. Se agora os poderes da República agirem em harmonia e com espírito democrático, esta crise pode virar uma oportunidade de se somar forças em busca das soluções necessárias e urgentes”, completou o deputado.