Rodrigo Maia vai para o PSDB e assume presidência da Federação com o Cidadania

247 - O ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia vai se filiar ao PSDB. A decisão acontece após o político ficar cerca de um ano sem partido, quando deixou o DEM ao brigar com ACM Neto (União Brasil) em meados de 2021. A informação é do jornalista Lauro Jardim , em sua coluna no jornal O Globo.

De acordo com a reportagem, Maia assumirá a presidência da federação partidária formada entre o PSDB e o Cidadania.

Maia pretende levar boa parte do seu grupo para o PSDB fluminense, começando pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes. A meta é que o PSDB eleja três deputados federais no Rio. A sigla não possui nenhum tucano na Câmara pelo estado.

