Rodrigo Pacheco anuncia filiação ao PSD de olho em 2022

O presidente do Senado é um dos potenciais candidato a sucessão do presidente Jair Bolsonaro, mas tem evitado se colocar publicamente edit

247 e Metrópoles - O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (MG) anunciou, nesta sexta-feira (22), em sua conta no Twitter, a filiação ao PSD. O ato de filiação do parlamentar ao partido presidido por Gilberto Kassab será na próxima quarta-feira (27/10), no Memorial JK, em Brasília.

Pelas redes sociais, o parlamentar agradeceu aos filiados, colegas e amigos do Democratas de Minas Gerais e de todo o país.

"Comunico que, nesta data, tomei a decisão de me filiar ao PSD, a convite de seu presidente, Gilberto Kassab. Agradeço aos filiados, colegas e amigos do Democratas de Minas Gerais e de todo o país o período de convivência partidária saudável e respeitosa".

Pacheco é uma aposta de Kassab para a sucessão de Jair Bolsonaro em 2022. O presidente do Senado, todavia, tem evitado se colocar publicamente como candidato.

