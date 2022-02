Rogério Carvalho: Bolsonaro não sabe nada sobre o Brasil e muito menos sobre o Nordeste

Apoie o 247

247 - O senador Rogério Carvalho (PT-SE) reagiu, nesta sexta-feira (4), à declaração preconceituosa de Jair Bolsonaro (PL), que chamou nordestinos de “pau de arara” . Para o parlamentar sergipano, Bolsonaro não sabe nada sobre o Brasil e muito menos sobre o Nordeste.

Rogério Carvalho disse, em publicação nas redes sociais, que com esse tipo de comentário Bolsonaro revela preconceito e desrespeita o povo. “Tenho muito orgulho de ser nordestino e é por essas e outras que você sairá do planalto para a lata do lixo da história”, disparou o senador petista.

Além dessa declaração, Bolsonaro mostrou completo desconhecimento da história do Brasil e errou o estado de nascimento do líder religioso Padre Cícero. "Dadas as nossas revogações, feitas há pouco tempo, falaram que eu revoguei o luto de Padre Cícero, lá de Pernambuco", disse Bolsonaro. Na verdade, o religioso nasceu no estado do Ceará.

