Rogério Correia chama Guedes de “fujão” por viajar na semana da convocação à Câmara

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) chamou o ministro da Economia, Paulo Guedes, de “fujão” por viajar para os Estados Unidos na mesma semana em que iria depor no plenário da Câmara, onde foi convocado para esclarecer sua offshore em paraíso fiscal.

“É um fujão, mas ele pode tirar o cavalinho da chuva: vai ter que depor de qualquer jeito”, escreveu o parlamentar no Twitter.

Guedes passará esta semana nos Estados Unidos, viajando nesta segunda-feira (11) para Washington onde participará da Reunião Anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, além de encontros de ministros da Fazenda e presidentes de Bancos Centrais do G20. Segundo a assessoria de imprensa do Ministério da Economia, os compromissos vão até quinta (14), com retorno previsto para sexta-feira (15).

Além de Guedes, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, cujo nome também aparece no escândalo dos Pandora Papers sobre offshores em paraísos fiscais, também estará nos EUA, participando da reunião do FMI e do Banco Mundial, além de encontros e palestras com investidores institucionais.

