Rogério Correia denuncia: Bolsonaro aproveita o recesso parlamentar para fazer mais um ataque à educação

247- Na véspera do Natal e em meio a recesso parlamentar, Bolsonaro faz mais um ataque à educação. Em um ato completamente autoritário, o presidente da República publicou a Medida Provisória Nº 914 para que se estabeleça um novo processo de escolha de reitores das Universidades e Institutos Federais, além do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro.

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) vai solicitar junto à bancada do PT, ao presidente do Senado Davi Alcolumbre (DEM-AP) a devolução dessa medida provisória arbitrária adotada em pleno feriado. O parlamentar mineiro vai propor ainda aos reitores federais, professores, estudantes, servidores e à União Nacional dos Estudantes (UNE) que se inicie uma campanha para devolução da MPV 904, que é uma verdadeira covardia.