Rogério Marinho aconselha Bolsonaro a retornar ao Brasil o quanto antes

247 - O senador Rogério Marinho aconselhou Jair Bolsonaro a retornar ao Brasil o quanto antes e fazer um tour pelo país para se posicionar como o grande nome da oposição ao presidente Lula, informa Paulo Cappelli, do Metrópoles.

Segundo o colunista, Marinho e graúdos do PL afirmam que a permanência do ex-chefe do Executivo no exterior tem sido malvista pelo eleitorado bolsonarista raiz.

>>> Bolsonaro cogita voltar ao Brasil nas próximas semanas

