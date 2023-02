Rollemberg assume a Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria

Nome do ex-governador do DF foi anunciado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin edit

247 - O ex-governador do DF Rodrigo Rollemberg (PSB) foi anunciado nesta quarta-feira (15) pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB) para assumir o comando da Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento.

De acordo com Alckmin, que é o gestor da pasta, um dos critérios para a escolha de Rollemberg foi a sua “longa trajetória de contribuições no Executivo e no Legislativo, Rollemberg foi governador do Distrito Federal, deputado federal e secretário Nacional de Ciência, Tecnologia e Inclusão Social do Ministério de Ciência e Tecnologia”.

Rollemberg também já foi senador (2011-2014), deputado federal (2007-2011) e distrital (1999-2003). No ano passado, ele concorreu a uma vaga na Câmara, mas não foi eleito.

