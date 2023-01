Rosa Weber agradece a Flávio Dino por oferecer PF para investigar ameaças a ministros do STF

Declaração de Dino oferecendo ao STF os serviços da PF ocorreu um dia após o ministro da Corte Luís Roberto Barroso ter sido hostilizado por bolsonaristas no aeroporto de Miami edit

247 - A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou um documento agradecendo ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, por ter disponibilizado a Polícia Federal (PF) para investigar ameaças e agressões dirigidas aos integrantes da Corte . A informação é do portal O Antagonista .

“Manifesto, em nome do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário, o meu agradecimento pela preocupação de ordem institucional e noticio a transmissão do seu conteúdo aos demais ministros da Casa. Reitero a Vossa Excelência meu especial apreço”, escreveu Rosa Weber.

A declaração de Dino reiterando ao STF o oferecimento dos serviços da PF ocorreu um dia após o ministro da Corte Luís Roberto Barroso ter sido hostilizado por bolsonaristas no saguão de embarque do aeroporto de Miami, nos Estados Unidos.

O ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula (PT) afirmou que os bolsonaristas envolvidos nas hostilizações e ameaças "são extremistas antidemocráticos, que perseguem magistrados nas ruas, aeroportos, restaurantes, etc".

