Rosa Weber analisa pedido da oposição para suspensão de emendas de relator do orçamento

247 - A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber tem em mãos um pedido da oposição que questiona a constitucionalidade das "emendas de relator do orçamento", mecanismo utilizado para indicar verbas para parlamentares governistas, como no caso do "tratoraço" do governo Bolsonaro. A informação é da jornalista Daniela Lima, da CNN Brasil.

Através das emendas, um único parlamentar direciona os recursos que, na prática, são indicados por outros congressistas aliados do governo, sem que haja uma "digital" evidente desse direcionamento.

A oposição quer que a ministra decida a favor da divulgação e transparência dos recursos repassados ou pela suspensão da prática.

