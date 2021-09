Rosa Weber, do STF, mantém quebra de sigilos do bolsonarista Allan dos Santos

Apoie o 247

247 - A ministra Rosa Weber, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a manutenção da quebra dos sigilos telefônico, telemático, bancário e fiscal do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, criador do canal conservador Terça Livre. A reportagem é do portal UOL.

A quebra dos sigilos foi pedida pela CPI da Covid em meados de agosto. A decisão da ministra Rosa Weber foi definida na última terça-feira (31) e publicada hoje no Diário de Justiça Eletrônico.

Na decisão, Rosa Weber reafirmou que os dados e documentos sigilosos acessados pela CPI devem ser acessados apenas em sessão secreta e pelos senadores que integram a comissão.

“Além disso, os dados e informações pessoais e profissionais que, dizendo respeito exclusivamente à esfera de intimidade do atingido e de terceiros, sejam estranhos ao objeto do inquérito parlamentar devem ser mantidos sob indevassável manto de sigilo, sendo vedado o seu compartilhamento com o colegiado da comissão”, diz Weber.

