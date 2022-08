Rosa Weber envia à PGR pedido de inquérito contra Bolsonaro por ataques às urnas a embaixadores internacionais

Apoie o 247

247 - A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber enviou, nesta segunda-feira (8), um pedido à Procuradoria-Geral da República (PGR) de inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) por ter organizado uma reunião com embaixadores internacionais para difundir a narrativa golpista de desconfiança com as urnas eletrônicas e com o sistema eleitoral brasileiro. A informação é do portal G1.

O pedido da ministra foi motivado por ações protocoladas no STF pela Oposição, que pediu que Bolsonaro fosse enquadrado em uma série de crimes, entre eles o da "abolição violenta do Estado Democrático de Direito."

A formalidade de solicitar o inquérito à PGR se dá pela necessidade da aprovação do órgão para investigações oficiais contra autoridades com foro privilegiado. "Determino, assim, a abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, a quem cabe a formação da opinio delicti em feitos de competência desta Suprema Corte, para manifestação no prazo regimental", escreveu Rosa Weber.

