Rui Costa Pimenta, do PCO, condena ataque à estátua de Pedro Álvares Cabral

Pedro Álvares Cabral "não colonizou nada nem realizou nenhum genocídio", escreveu o presidente nacional do PCO, Rui Costa Pimenta, no Twitter edit

247 - O presidente nacional do PCO, Rui Costa Pimenta, repudiou a iniciativa de indígenas, que incendiaram na madrugada desta quarta-feira (25) a estátua de Pedro Álvares Cabral, no Largo da Glória, no Rio de Janeiro.

"Cabral era um soldado. Fez duas viagens: Brasil e India. Não colonizou nada nem realizou nenhum genocídio. O ataque à estátua não é uma luta contra a opressão, mas à nacionalidade e cultura brasileira (1/3)", afirmou o dirigente no Twitter.

A ação de coletivos indígenas foi uma ao chamado "marco temporal", pois, de acordo com o Projeto de Lei (PL) 490, índios só podem reivindicar a demarcação de terras nas quais já estivessem estabelecidos antes da data de promulgação da Constituição de 1988.

PUBLICIDADE

De acordo com o dirigente, "a despeito das explicações fantasiosas, a transformação da história nacional em crime contra a humanidade só serve ao imperialismo". "Não se trata de Borba Gato ou de Bandeirantes, mas do próprio Brasil. Estão dizendo que não deveria ter existido e que deve acabar", disse.

"A quem interessa transformar a história do Brasil e um show de horrores (uma concepção imbecilizada da história) e transformá-la em crime? Não é certamente aos brasileiros. Queiram ou não está a serviço dos opressores do Brasil. O oprimido não tem direito à cultura", acrescentou.

Cabral era um soldado. Fez duas viagens: Brasil e India. Não colonizou nada nem realizou nenhum genocídio. O ataque à estátua não é uma luta contra a opressão, mas à nacionalidade e cultura brasileira (1/3) pic.twitter.com/bT15iCM49F PUBLICIDADE August 25, 2021

A quem interessa transformar a história do Brasil e um show de horrores (uma concepção imbecilizada da história) e transformá-la em crime? Não é certamente aos brasileiros. Queiram ou não está a serviço dos opressores do Brasil. O oprimido não tem direito à cultura (3/3) — Rui Costa Pimenta (@Ruicpimenta29) August 25, 2021





PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais: