Rui Falcão deve ser presidente da CCJ na Câmara, mas governo ainda não tem maioria

247 - Ainda que seja liderada pelo deputado Rui Falcão (PT-SP), a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara não terá maioria governista na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Enquanto o PL deve contar com 13 deputados na comissão, a coalizão formada por PT, PCdoB e PV terá apenas 10 deputados. As informações são da CNN Brasil.

Os partidos que têm participado com mais intensidade da base de apoio ao governo (PT, PSB, PCdoB, Psol, MDB, PSD, PDT, Avante e Solidariedade) somam 28 das 66 vagas da CCJ.

O presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), anunciou nesta quinta-feira (9) a distribuição de vagas nas comissões permanentes. No entanto, os partidos e os nomes que presidirão os colegiados só devem ser definidos na semana que vem.

O ato da Mesa Diretora que estabelece a distribuição de vagas nas comissões permanentes entre partidos, federações e blocos parlamentares foi publicado no Diário Oficial da Câmara nesta quinta-feira (9). Essa é uma etapa prévia à definição dos presidentes e demais cargos de liderança das comissões.

A distribuição de vagas nas comissões permanentes foi feita de acordo com critérios de proporcionalidade, o que significa que o partido com o maior número de deputados, o PL, terá mais assentos nos colegiados. Em seguida, a federação composta pelo PT, PCdoB e PV terá um número menor de cadeiras.

A CCJ deve ser composta por 66 membros, com 64 deles sendo do bloco formado por PL, PT, PCdoB, PV, União Brasil, PP, MDB, PSD, Republicanos, Podemos, PSDB, Cidadania, PDT, PSB, Avante, Solidariedade e Mais Brasil. Esses partidos formaram o bloco para apoiar a reeleição de Lira como presidente da Câmara. Os outros dois membros da CCJ de fora do blocão devem ser do Psol ou da Rede.

Na Comissão de Agricultura e na Comissão de Saúde, a base de apoio ao governo Lula será composta por 22 membros, dos 52 que compõem cada uma dessas comissões.

É esperado que os líderes partidários definam os nomes dos presidentes das comissões até o começo da próxima semana, a fim de que as comissões sejam instaladas até a próxima quinta-feira. (Artigo escrito com apoio de inteligência artificial).

