Saída de Daniela Carneiro do União Brasil preocupa Planalto e pode gerar mudança em ministério

247 - O pedido da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, e outros cinco parlamentares da bancada do Rio na Câmara, feito à Justiça Eleitoral para sair do União Brasil acendeu o sinal de alerta no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O temor é que a saída da ministra acabe por abrir uma crise com o União Brasil, uma vez que a legenda não admite abrir mão da pasta sob o seu comando. Segundo o jornal O Globo, a decisão de Daniela Carneiro acabou por colocar o Planalto sob pressão para fazer uma espécie de reforma ministerial visando resolver o problema.

De acordo com a coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, a possível saída de Daniela da legenda “pode provocar uma indisposição do governo Lula também com o Republicanos, partido para o qual a ministra pretende migrar”.

Apesar do Republicanos se declarar independente, alguns de seus integrantes têm negociado cargos no segundo escalão do governo Lula. O artido não ocupa nenhum ministério na gestão Lula

Integrantes da articulação política do Planalto avaliam “que uma ida para o Republicanos fortaleceria a ministra do Turismo e, a princípio, não colocaria em risco a sua permanência no cargo. Isso porque a legenda ligada à igreja Universal vem sendo cortejada. Entretanto, caso o Ministério do Turismo não seja mantido com o União Brasil, haverá a necessidade de contemplar o partido com outros postos”.

Atualmente, o União Brasil ocupa três ministérios na Esplanada.

