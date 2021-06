Saída de Dino indica necessidade de atitudes urgentes no PCdoB, diz deputada Perpétua Almeida

A deputada exaltou o governador do Maranhão, mas destacou que as lideranças do partido devem tomar "atitudes urgentes" para honrar o "legado" edit

247 - A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC) exaltou o governador do Maranhão Flávio Dino, que anunciou sua saída do PCdoB nesta quinta-feira (17). Ela destaca, no entanto, que as lideranças do partido devem tomar "atitudes urgentes" para honrar o "legado".

O governador do Maranhão "construiu com a gente uma página de luta e beleza na história centenária do PCdoB", disse a deputada em seu Twiter.

@FlavioDino construiu c/ a gente uma página de luta e beleza na história centenária do PCdoB.

Sua decisão indica a necessidade de atitudes urgentes pela honra do legado, pela luta presente e pelo tributo ao futuro q cabem ao Partido Comunista do Brasil.

Seremos sempre camaradas. June 17, 2021

