Sâmia Bomfim diz que não terá anistia para Bolsonaro e todos os envolvidos na tentativa de golpe: "não há borracha que apague"

Por Sâmia Bonfim, no X - Sou relatora na CCJ da Câmara do projeto apresentado pela extrema direita que pretendia perdoar Bolsonaro e seus comparsas pela tentativa de golpe. O relatório que apresentei rejeita essa tentativa ridícula de impedir que os terroristas do 8 de janeiro, seus mentores e financiadores paguem por seus crimes. Especialmente Bolsonaro, os generais e parlamentares envolvidos.

Não há borracha que apague o genocídio na pandemia, o contrabando de joias estrangeiras, o aparelhamento da ABIN, a tentativa de golpe de Estado e tantos outros crimes.

O quanto antes queremos que um a um responda no rigor da lei.

SEM ANISTIA!



