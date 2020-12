Santos Cruz diz que Bolsonaro 'administrou' mal escolha de Pazuello

247 - O jornalista Ancelmo Gois, em sua coluna no jornal O Globo publicada neste sábado (12), relata que o general Santos Cruz — afastado do governo logo no seu começo — diz que faltou a Bolsonaro saber administrar a situação.

“Uma crise dessas é para a autoridade exercer sua total liderança e sair fortalecida. Isso não aconteceu . É uma crise que, desde o início, se caracterizou por xingamento e cloroquina, remédio cuja politização não tem cabimento”, disse Cruz.

