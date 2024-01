Sarrubbo adia posse no Ministério da Justiça para gerenciar sucessão no MP-SP

Apoie o 247

247 - O procurador geral de Justiça de São Paulo, Mario Sarrubbo, postergou sua posse como secretário nacional de Segurança Pública, prevista para esta quinta-feira (01), juntamente com o novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, destacou a CNN.

A decisão, segundo a reportagem, é motivada pela necessidade de Sarrubbo gerenciar sua sucessão interna, uma vez que seu mandato termina em abril. Tal adiantamento gerou uma disputa interna no Ministério Público, acompanhada por críticas e um manifesto interno pedindo seu afastamento imediato.

O documento destaca que sua ida a Brasília "representa risco à imagem da Instituição Ministério Público do Estado de São Paulo". Enquanto isso, pelo menos cinco nomes disputam a lista tríplice para a sucessão, incluindo Antonio Carlos da Ponte e José Carlos Cosenzo, considerados favoritos, sendo o primeiro crítico a Sarrubbo e o segundo mais próximo a ele. Além deles, Paulo Sergio Oliveira e Costa, José Carlos Mascari Bonilha e Tereza Exner também estão na disputa.

