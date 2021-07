Se despedindo do STF, Marco Aurélio manifesta apoio à indicação de Mendonça e Aras para o tribunal

O decano disse que o AGU, André Mendonça, tem sua "torcida" para ocupar sua cadeira no Supremo e afirmou que ver Aras tornando-se ministro após sua saída "seria uma honra muito grande" edit

247- O decano do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Marco Aurélio Mello, foi homenageado nesta quinta-feira (1) pelos colegas da Corte em sessão de despedida do tribunal. O discurso de Marco Aurélio foi marcado por recados polêmicos aos outros ministros e principalmente pela manifestação de apoio do ministro ao advogado-geral da União, André Mendonça, seu possível sucessor.

Depois de 31 anos de exercício da magistratura no STF, Marco Aurélio se aposenta no próximo dia 12.

Mendonça discursou na sessão solene em homenagem ao decano e, ao terminar sua fala, ouviu de Marco Aurélio: "tem a minha torcida para substituir-me no Supremo". O AGU parece ser o preferido de Jair Bolsonaro, que indicará o sucessor de Marco Aurélio, para o posto.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, outro possível nome a ser indicado por Bolsonaro, disse que o ministro "honrou o Judiciário com mais de 31 anos dedicados à mais alta Corte judicial do país", deixando um "legado de competência, intrepidez e profundo zelo não só pela manutenção, mas pelo desenvolvimento e aprimoramento da ordem jurídica, sobretudo a Constitucional".

O decano também manifestou apoio a Aras: "o que disse em relação ao doutor André, falo quanto ao doutor Augusto Aras. Seria uma honra para mim muito grande vê-lo ocupando a cadeira que deixo no Supremo".

