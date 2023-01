‘Se eu conversar com Lula, a direita me fuzila’, diz Valdemar da Costa Neto

Apoie o 247

ICL

Carta Capital - O ex-deputado Valdemar Costa Neto, presidente do PL, afirmou nesta sexta-feira 27 que não conversou – nem conversará – com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo ele, caso receba ou seja recebido pelo petista, estaria ‘morto’.“Não conversei [com o Lula depois da eleição], conversei antes. Agora, se eu conversar com o Lula, o pessoal da direita aqui me fuzila, me mata”, disse o cacique do Centrão em entrevista ao canal de TV CNN Brasil.

Ao ser questionado se pretende abrir um diálogo, ainda que no futuro, hesitou por instantes, mas respondeu negativamente. “Não pretendo [conversar com ele] porque vamos dar trabalho para o Lula, ficar fiscalizando o Lula”.

Leia a íntegra na Carta Capital .

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.