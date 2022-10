Se Lula vencer eleição, Brasil vai retomar agenda ambiental

Apoie o 247

ICL

247 - Em um eventual novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o Brasil retomará o compromisso com a agenda ambiental e vai buscar a cooperação internacional.

"O Brasil vai cumprir sua tarefa, sua responsabilidade, não só porque é uma questão de necessidade fazer o dever de casa, mas também para cobrar a responsabilidade dos demais atores", disse o deputado Nilto Tatto (PT-SP) em encontro com a representação da União Europeia (UE) no Brasil nesta terça-feira (11).

Tatto foi um dos colaboradores do programa do governo de Lula para o meio ambiente e foi convidado pela delegação da UE. Participaram do encontro 24 diplomatas do continente europeu, incluindo a ministra-conselheira da delegação da UE no país, Ana Beatriz Martins, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Segundo Tatto, o país tem condições de retomar o protagonismo da agenda ambiental, mas é necessário que países desenvolvidos colaborem de forma mais efetiva não só com dinheiro, mas também com tecnologia.

O Fundo Amazônia, por exemplo, cujo fluxo de recursos foi interrompido no governo de Jair Bolsonaro (PL), ainda fica aquém do necessário, na avaliação do parlamentar.

Na conversa, os diplomatas perguntaram se a política de demarcação de terras indígenas e quilombolas será retomada e se o desmatamento criminoso será combatido.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.