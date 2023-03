‘Se tivesse 3 ministérios, como o União Brasil, seria governo’, diz presidente do Republicanos

Apoie o 247

Carta Capital - O presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, afirmou nesta quarta-feira 8 a CartaCapital que o partido faria parte da base de sustentação do governo Lula (PT) no Congresso Nacional caso ocupasse três ministérios.

A declaração, que foi dada em meio à dificuldade da gestão petista em formar uma maioria parlamentar para aprovar as matérias de interesse, em especial as pautas econômicas, também soa como provocação ao União Brasil, legenda contemplada com os ministérios das Comunicações, do Turismo e da Integração e Desenvolvimento Regional.

“Se o Republicanos tivesse três ministérios seriamos governo”, disse o deputado. “O União Brasil deveria ser”.

