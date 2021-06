Secretário da Receita confirma reunião na casa de Flávio Bolsonaro

O secretário especial da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, confirmou à Câmara que ocorreu uma reunião no apartamento de Flávio Bolsonaro em setembro, a pedido do senador, para tratar sobre o caso Queiroz edit

Por Guilherme Amado, no portal Metrópoles - O secretário especial da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, confirmou à Câmara que teve uma reunião no apartamento de Flávio Bolsonaro em setembro, a pedido do senador. O encontro, como mostrou a coluna em abril, tratou de suspeitas do senador sobre a origem do caso Queiroz.

O documento com a confirmação de Tostes Neto foi enviado nesta terça-feira à Câmara por Paulo Guedes, em resposta a um requerimento de informações da deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte.

Até então, Tostes Neto havia confirmado apenas uma reunião com Flávio, sem especificar o local ou de quem havia partido o pedido do encontro. Essas informações haviam sido encaminhadas à Câmara em abril, em resposta a questionamentos da bancada do Novo.

Agora, depois de ser cobrada novamente por parlamentares, a Receita Federal também deu mais detalhes sobre o tema da reunião. Acrescentou que as pautas “dizem respeito à situação fiscal de pessoas físicas e jurídicas relacionadas ao senador Flávio Nantes Bolsonaro”, além de “notícias sobre suposta atuação irregular de servidores da Receita Federal”.

Nesta quarta-feira, o repórter Ítalo Nogueira informou que a Receita Federal rastreou investigações fiscais contra Jair, Michelle, Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro, Fabrício Queiroz e duas ex-mulheres de Jair Bolsonaro. Como mostrou a coluna, essa apuração custou R$ 490,5 mil à Receita Federal. A defesa de Flávio Bolsonaro negou ter pedido essas medidas à Receita e disse que o senador pode ter sido alvo de “uso indevido da máquina pública”.

