Segurança de Lula não ficará a cargo do GSI, decide PT

247 - O PT decidiu que a segurança do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva não ficará mais a cargo do GSI, uma vez que a pasta foi aparelhada pelo governo Jair Bolsonaro, impondo risco à segurança do petista. Hoje, a pasta é comandada pelo bolsonarista general Heleno.

Segundo a Folha de S. Paulo, a Polícia Federal continuará fazendo a proteção de Lula até uma reestruturação. O delegado federal Alexsander Castro Oliveira comandará o trabalho.

O general da reserva Marco Edson Gonçalves Dias será o novo ministro-chefe do GSI. Ele coordenou a segurança de Lula durante a campanha deste ano.

