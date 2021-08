“Sem executiva, placar no voto impresso seria pior”, diz presidente do PSDB

Por Igor Gadelha, no portal Metrópoles - O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, rebateu, nesta quarta-feira (11/8), as críticas ao placar da votação da PEC do voto impresso na bancada do partido.

Entre os 27 parlamentares tucanos que votaram, 14 se posicionaram a favor da proposta, 12 contra e um se absteve: Aécio Neves (MG). Os outros cinco deputados do partido se ausentaram.

À coluna, Araújo argumentou que, para a direção do partido, “a maior parte (da bancada) foi contra”, pois as ausências e abstenção contariam como voto contrário, nesse caso.

A avaliação é de que, ao se abster ou se ausentar, os tucanos não ajudaram os bolsonaristas a conseguir os 308 votos mínimos necessários para aprovar a PEC – o placar final foi 229 votos a favor e 218 contra.

“Se não houvesse posição da Executiva, iria ser pior”, admitiu o dirigente tucano, em referência à decisão da direção nacional da sigla de fechar questão contra o voto impresso.

