Sem federação com PT, PSB pode ter debandada e perder 10 parlamentares

247 - A saída do PSB das negociações para formar uma federação com o PT poderá resultar na saída de 10 dos 30 deputados da legenda. De acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, os parlamentares insatisfeitos com a decisão da cúpula socilaista contavam com a formação de uma federação para firmar suas alianças nos estados, situação que agora se torna mais difícil de ser viabilizada. A debandada foi antecipada em um tuíte do jornalista Leonardo Attuch na quarta-feira (9).

“Alguns podem migrar para o PV, que fechou a federação com o PT, como forma de garantir a presença nesse guarda-chuva. Mas por conta das especificidades locais de cada candidatura, os deputados afirmam que dificilmente haverá uma saída em bloco para uma mesma legenda”, destaca a reportagem.

Entre os deputados que podem deixar a legenda estão Júlio Delgado (MG) e Liziane Bayer (RS). Marcelo Nilo (BA) já anunciou a sua desfiliação. Delgado e Liziane ainda avaliam a situação de suas candidaturas para decidirem se permanecerão ou não no partido. Jefferson Campos (SP), que também prepara sua saída, disse não cogitar "em hipótese alguma" ir para um partido de esquerda.

Parlamentares que deverão permanecer no PSB afirmam que a direção vem tentando solucionar os problemas caso a caso visando a formação de chapas, além de fornecer recursos. Apesar do risco de debandada, o PSB não deverá mudar de posição. A avaliação é que o partido não pode deixar de lado a sua autonomia e virar uma “tendência dentro do PT”. Sem o PSB, o PT deverá formar uma federação com o PC do B e PV.

Confira a postagem de Leonardo Attuch sobre o assunto.

PSB pode perder até 11 deputados por ter se recusado a fazer a federação com o PT. Há rebelião na base parlamentar e muitos avaliam que têm chances menores de reeleição fora da federação. — Leonardo Attuch (@AttuchLeonardo) March 9, 2022

